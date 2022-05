Bürgermeister Negoiță strafverfolgt

Bukarest (ADZ) – Der Bürgermeister des dritten Bukarester Bezirks, Robert Negoiță, wird ab diese Woche in einem Strafverfahren in Causa des sich voriges Jahr auf dem Bauplatz bei der Nationalbibliothek ereigneten Arbeitsunfalls mit Todesfolge der fahrlässigen Tötung verdächtigt. Die erwähnte Baustelle, auf der sechs Arbeiter ein Grubenunglück erlitten und zwei von ihnen dabei ums Leben kamen, war nicht genehmigt. Das Unternehmen, welches die Bauarbeiten durchführte, gehört dem Bürgermeisteramt des dritten Bezirks an.