Bukarest: Hilfe von 1,2 Mrd. Lei für Fernwärme

Bukarest (ADZ) - Die Europäische Kommission hat am Dienstag bekanntgegeben, eine Beihilfe aus öffentlichen Mitteln im Umfang von 1,208 Milliarden Lei (254 Millionen Euro) für die Sanierung des Bukarester Fernwärmeverteilernetzes genehmigt zu haben. Die geplante Förderung werde durch einen Zuschuss aus den von Rumänien verwalteten EU-Strukturfonds finanziert, so eine Mitteilung der EU-Kommission. Margrethe Vestager, die für Wettbewerbspolitik zuständige Vizepräsidentin der Kommission, erklärte, die Maßnahme werde Rumänien helfen, „seine Energieeffizienzziele zu erreichen und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und anderer Schadstoffemissionen beizutragen.“ Laut EU-Kommission ist das Fernwärmesystem Bukarests das größte in der EU und das zweitgrößte der Welt. Da rund 80 Prozent der in das Netz eingespeisten Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen stammt, erfüllt das System gemäß der Energieeffizienzrichtlinie die Kriterien eines effizienten Fernwärme- und Fernkältesystems.