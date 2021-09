Bukarest: Inzidenz von 6 überschritten

Bukarest (ADZ) – Die Hauptstadt hat am Mittwoch nach Temeswar als zweite Großstadt die Covid-19-Inzidenz von über 6 Fällen pro 1000 Einwohnern überschritten. Ab dieser Schwelle sehen die Rechtsrahmenbedingungen der Alarmstufe laut jüngstem Regierungsbeschluss Maßnahmen vor, die im Einzelnen noch vom Krisenstab Bukarests beschlossen werden müssen: u. a. eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte von Freitag bis Sonntag (20 bis 5 Uhr); generelles Verbot privater Feiern; Verbot von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Kino, Konzerte, Konferenzen, Sportsäle etc.), eingeschränkte Öffnungszeiten für Geschäfte (Fr-So 5 bis 18 Uhr).