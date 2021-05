Bukarester „Impfmarathon“ steigt dieses Wochenende

Bukarest (ADZ) – In der Hauptstadt hat am Freitagnachmittag der erste „Impfmarathon“ eingesetzt, von dem sich die Behörden die Immunisierung möglichst vieler Bu-karester gegen das neuartige Corona-Virus erhoffen. Verimpft wird der Corona-Impfstoff der Pharmahersteller Pfizer/BioNTech. Nach Angaben des Bukarester Oberbürgermeisters Nicușor Dan wird der Impfmarathon in Zusammenarbeit mit der hauptstädtischen Universität für Medizin und Pharmazie durchgezogen.



An zwei bekannten Standorten der Hauptstadt, der Konzertsaal „Sala Palatului“ und die Nationalbibliothek, stünden insgesamt 50 Impfpunkte und mehr als 1000 Volontäre bereit, um ab Freitagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmorgen, 8.00 Uhr, alle impfwilligen Bukarester rund um die Uhr zu immunisieren, so Dan. Der Oberbürgermeister erinnerte daran, dass beim Impfmarathon keinerlei Termin-Reservierungen nötig sind, Interessenten allerdings ihren Personalausweis dabei haben müssen. Nicușor Dan teilte zudem mit, dass die öffentlichen Transportmittel der Stadt deswegen verstärkt im Einsatz sein und die Buslinien 104, 117, 178, 300, 313 und 368 allen Impfwilligen auch nachts zur Verfügung stehen werden.