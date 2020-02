Bukarester Kommunalwahl: Die PNL unterstützt Nicușor Dan

Bukarest (ADZ) – Bürgerrechtler Nicușor Dan, Gründer der Stiftung „Union rettet Bukarest“ und der Reformpartei USR, hat beste Aussichten, vom Mitte-Rechts-Lager bei der Kommunalwahl vom Frühsommer als einziger Herausforderer der amtierenden Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele (PSD) aufgestellt zu werden.

Wie PNL-Chef Ludovic Orban am Donnerstag bekanntgab, haben die aktuell geschäftsführend regierenden Liberalen „beschlossen, Dan im Wahlrennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest zu unterstützen“. Aus den in Auftrag gegebenen Erhebungen gehe zwar hervor, dass mehrere liberale Kandidaten als aussichtsreiche Herausforderer der Amtsinhaberin hätten antreten können, Dan allerdings der einzige sei, der im Kampf um die miserabel verwaltete Hauptstadt den Wahlsieg davontragen könne, so Orban.



Sämtlichen Umfragen zufolge hat der 50-jährige Mathematiker, der sich seit Jahren als dezidierter Verfechter der historischen Bausubstanz Bukarests einen Namen gemacht hat, alle Chancen, Gabriela Firea im anstehenden Wahlrennen zu besiegen – vorausgesetzt, dass kein anderer Herausforderer des Mitte-Rechts-Lagers antritt und die Stimmen der Bukarester Wählerschaft nicht auf mehrere Kandidaten verteilt werden.



Der parteifreie Dan, den zunächst die vom ihm begründete USR aufgestellt hatte, kann folglich ab sofort auch auf die Unterstützung der PNL und aller Wahrscheinlichkeit nach auch der PMP sowie der PLUS bauen. In einer ersten Reaktion begrüßte die PMP den Beschluss der Liberalen ausdrücklich und stellte klar, dass Dan „genau der Richtige“ sei, um alle Reformparteien hinter sich zu vereinen.



Oberbürgermeisterin Firea reagierte entnervt und verriss den Schritt der PNL als eine zu einer „völlig unpassenden Zeit“ erfolgte „Schnapsidee“.