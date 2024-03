Bukarester Kongress: EVP beschließt Wahlprogramm und Spitzenkandidatin

Bukarest (ADZ) - Mehr als 2000 Parteidelegierte aus über 40 Ländern, ein Dutzend amtierende Staats- und Regierungschefs, Oppositionsführerinnen und Führer, EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, EVP-Fraktionschef Manfred Weber und die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die als Spitzenkandidatin der EVP für eine weitere Amtszeit antreten will, sind am Mittwoch auf Einladung der rumänischen Liberalen in Bukarest eingetroffen, um an einem der Vorbereitung der im Juni steigenden Europawahl geltenden Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) teilzunehmen. Der auf dem hauptstädtischen Messegelände Romexpo steigende Parteitag stelle ein deutliches Zeichen der Unterstützung unseres Landes einschließlich in puncto schnellstmöglichen Schengen-Vollbeitritts dar, hob der Europaabgeordnete Siegfried Mureșan (EVP/PNL) am Vortag in einer Aussendung hervor.



Das Wahlprogramm der EVP, das am Mittwoch verabschiedet werden sollte, baut auf die Pfeiler Wohlstand und Sicherheit auf – nach Angaben von EVP-Chef Manfred Weber fokussiert es die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft sowie die Sicherung des Friedens und die Stärkung der militärischen Kraft Europas. Am Donnerstag wird sodann nach Ansprachen von EU-Parlamentspräsidentin Metsola, Regierungs- und Oppositionschefs auch die Spitzenkandidatin der EVP, die amtierende EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, ihre Rede halten. Im Anschluss soll das Votum für die deutsche CDU-Politikerin erfolgen, wobei allgemein damit gerechnet wird, dass dieses trotz einiger Skepsis deutlich ausfallen wird. Umfragen zufolge dürfte die EVP, trotz prognostizierter Zugewinne der rechtspopulistischen Parteien, auch in diesem Jahr den Wahlsieg davontragen.