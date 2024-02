Bukarester Zollamt-Chef festgenommen

Bukarest (ADZ) - Der Chef des hauptstädtischen Zollamtes, Paul Petrof, und weitere vier leitende Beamte der Behörde sitzen zurzeit in U-Haft, nachdem sie am Mittwoch von Korruptionsjägern festgenommen worden waren - laut Antikorruptionsbehörde DNA stehen sie im dringenden Verdacht der Bestechungsannahme und Einflussnahme. Die fünf Verdächtigen sollen sich im letzten Jahr wiederholt von Bukarester und Ilfover Unternehmern, die vornehmlich mit Schmuggel- und/oder gefälschter Ware handelten, bestechen haben lassen, um über deren rechtswidriges Treiben hinwegzusehen. Die geforderten Summen gingen dabei jeweils in die Zehntausende Euro.