Bundesverdienstkreuz für Eginald Schlattner

Bukarest (ADZ) - Der rumäniendeutsche Schriftsteller Eginald Schlattner ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Anerkennung und Würdigung seines lebenslangen Engagements für die Förderung europäischer Werte, der Toleranz und des interethnischen Respekts mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der deutsche Botschafter Cord Meier-Klodt wird ihm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland am Donnerstag im Deutschen Konsulat in Hermannstadt/ Sibiu in feierlichem Rahmen überreichen.