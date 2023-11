Burduja: Neue Ära für Schiltal eingeläutet

Bukarest (ADZ) - Energieminister Sebastian Burduja (PNL) hat am Montag nach der Unterzeichnung eines Memorandums mit dem US-amerikanischen Unternehmen American Biocarbon Delaware LLC erklärt, eine „neue Ära“ für das Schiltal/Valea Jiului einzuläuten: mit grüner Energie auf Basis von Biomasse, die mittels Verkohlung durch Pyrolyse umweltfreundlich in Pflanzenkohle umgewandelt und in der Heizzentrale von Paroșeni verbrannt werden kann. Eine Investition von rund 400 Millionen Euro und die Verwertung von landwirtschaftlichen Abfällen aus Rumänien als Biomasse zur Erzeugung der Pflanzenkohle soll fossile Kohle als Brennstoff „schrittweise und sicher“ ersetzen – „ein bedeutender Schritt in der energetischen Transformation Rumäniens“, betont Burduja. „Dies ist unser Engagement für das Schiltal und für die Zukunft Rumäniens“, so der Minister weiter, „die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und das Heizwerk von Paroșeni zu 100 Prozent in eines mit erneuerbarer Energie zu verwandeln, ohne die Forstwirtschaft zu schädigen.“



Pflanzenkohle ist eine klimafreundliche Alternative zu fossiler Kohle und hat vielseitige Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft, etwa zur Verbesserung des Bodens.