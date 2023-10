Bus-Unglück in Venedig: Vier rumänische Opfer

Venedig/Bukarest (ADZ) - Zu den Opfern des schweren Busunglücks im norditalienischen Mestre bei Venedig, das 21 Menschenleben forderte, gehören auch vier rumänische Staatsangehörige. Das teilte das Auswärtige Amt am Mittwochabend mit. Laut Medien soll es sich bei den rumänischen Opfern um ein Ehepaar mit zwei Kindern handeln. Staatschef Klaus Johannis und Premier Marcel Ciolacu sprachen den Hinterbliebenen ihr tiefstes Mitgefühl aus. Der elektrische Shuttle-Bus mit rund 40 Insassen war am Dienstagabend von einer Hochstraße abgekommen, etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt und nach dem Aufprall in Flammen aufgegangen.