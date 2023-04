CFR Călători finanziell saniert

Bukarest (ADZ) - Das staatliche Bahnunternehmen für Personenverkehr, CFR Călători, ist seit Ende letzten Jahres erstmals schuldenfrei. Dies erklärte der Vorsitzende der Gesellschaft, Traian Preoteasa, in einer Pressekonferenz am Donnerstag, nachdem Transportminister Sorin Grindeanu (PSD) infolge der Bahnunfälle von Galatz und Teleorman eine Managementbewertung innerhalb der CFR Călători beantragt hatte. Am 1. Januar 2022 lagen die Schulden der CFR Călători gegenüber CFR S.A. noch bei rund 280 Millionen Lei, weswegen es zu betrieblichen Problemen kam, zumal keine zusätzlichen Züge beim Infrastrukturverwalter bestellt werden konnten, erklärte Preoteasa. Nun werde man rasch 30 neue Triebwagen mit Finanzierung durch die Europäische Entwicklungsbank erwerben. Auf die Frage, ob für die Sommersaison mit Zwischenfällen im Bahnbetrieb zurechnen sei, antwortete Preoteasa, er erwarte „null Zwischenfälle“.



Preoteasa hatte die Leitung der CFR Călători am 1. Oktober 2021 übernommen.