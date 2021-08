Cîmpeanu: Schulbeginn mit Präsenzunterricht

Bukarest (ADZ) – Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass das neue Schuljahr 2021/2022 mit Präsenzunterricht starten wird. In puncto Schulbeginn zum 13. September spreche er sich dezidiert für „ein einziges Szenario“, nämlich für „allgemeinen Präsenzunterricht“ aus, sagte der Minister, der jedoch hinzufügte, dass auch der epidemiologischen Lage zu besagtem Zeitpunkt Rechnung getragen werden müsse. Cîmpeanu hob zudem hervor, in Lehrstätten eröffnete Impfpunkte für impfwillige Schüler zu befürworten und sich deswegen bereits mit den zuständigen Gesundheitsbehörden ausgetauscht zu haben.