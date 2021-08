Ciolacu: Dragnea dürfte eigene Partei aufbauen

Bukarest (ADZ) – Der PSD-Vorsitzende Marcel Ciolacu sieht die Möglichkeit gegeben, dass der ehemalige PSD-Chef Liviu Dragnea eine eigene Partei aufbauen könnte, schließt aber aus, dass Mitglieder oder Filialen der Sozialdemokraten, in welchen letzterer vor seiner Verurteilung starken Einfluss ausübte, zur neuen Partei überlaufen könnten. Ciolacu wurde am Montag im Rahmen einer Sitzung des Parteivorstandes der Sozialdemokraten von der Presse dazu befragt, ob er Informationen habe, dass Dragnea an einer eigenen Partei arbeite.