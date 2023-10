Ciolacu: Neues Rentengesetz bis Ende November

Bukarest (ADZ) - Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Wochenende bekannt gegeben, dass er das neue Rentengesetz bis Ende November vom Parlament verabschiedet haben will, damit es pünktlich zum 1. Januar 2024 in Kraft treten könne. Alle Renten würden um 13,8 Prozent bzw. die Inflationsrate des Vorjahres angehoben; Einmalzahlungen für Personen mit geringen Altersbezügen, sowie wie sie die Koalitionsregierung unter seinem Amtsvorgänger Nicolae Ciucă (PNL) beschlossen hatte, werde es nicht mehr geben, sagte der Premierminister.

Ciolacu zufolge hat das neue Gesetz vor allem darauf abzuzielen, „Ungleichheiten“ auszubügeln und „Niedrigrenten zu erhöhen“. Aus Sicht der im nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) enthaltenen Fristen würde es zwar einigermaßen verfrüht verabschiedet, da das Gesetz de facto ein Meilenstein der 4. Zahlungstranche ist, doch sei er der Meinung gewesen, dass man diese Benchmark durchaus auch früher abhaken könne, zumal die 4. Zahlungstranche sehr viele Meilensteine vorsehe. Man sei bemüht, Lehren aus der 3. Zahlungstranche zu ziehen, als man mit zahlreichen Benchmarks in Verzug geraten sei, so der Premierminister.