Ciolacu schließt Koalition mit den Liberalen aus

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Mittwoch eine potenzielle Koalition seiner Partei mit den Liberalen nach der Parlamentswahl vom 6. Dezember ausgeschlossen. Die PSD werde „weder mit der PNL koalieren noch eine weitere liberale Minderheitsregierung im Amt bestätigen“, stellte Ciolacu im Gespräch mit einem Nachrichtenportal klar. Dafür werde sich die PSD an den Verhandlungen zur Mehrheitsbildung beteiligen, die Partei habe „Lösungen parat“, um sich nach der Allgemeinwahl erneut an einer Koalitionsregierung zu beteiligen. Man sei offen für Verhandlungen mit jedermann ausgenommen der PNL, fügte Ciolacu hinzu.