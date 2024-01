Ciolacu verneint Wahlbündnis mit PNL

Bukarest (ADZ) – In einem Interview mit dem Sender Antena 3 hat Premierminister Marcel Ciolacu auch zu den kommenden Wahlkämpfen Stellung genommen. Mit dem jetzigen Koalitionspartner PNL sehe die PSD keine Allianz für die Wahlen: Man könne die beiden Familien nicht vereinigen, sagte Ciolacu. Er und der Liberalenchef seien zwar keine Feinde, aber immerhin politische Gegner, selbst wenn sie im Moment miteinander auskommen und die Dinge in die richtige Bahn bewegen. Daher sei es schwer, eine Allianz mit gemeinsamen Listen zu vereinbaren. Was der Premierminister allerdings nicht ausschloss, war eine Neuauflage der jetzigen Koalition: Wenn die Rumänen es wollen, sei es nach den Wahlen durchaus möglich, die Koalition wiederherzustellen, fand der Sozialdemokrat.



Als führender Sozialdemokrat meldet der PSD-Politiker auch Ambitionen für das höchste Amt im Staat an. Nach 20 Jahren und vielen Krisen sei der Moment reif für einen linken Staatspräsidenten, der für soziale Gerechtigkeit sorgt, sagte Ciolacu.