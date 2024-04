Ciolacu versichert: „Die Koalition platzt nicht“

Bukarest (ADZ) - Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu ist diese Tage bemüht, die zunehmenden Spekulationen über ein baldiges Aus der Koalition nach ihren Spitzenkandidaten-Fiaskos sowohl zur Europa- als auch zur Bukarester Oberbürgermeisterwahl aus der Welt zu räumen. Die Koalition platze nicht – im Gegenteil, die Wahlallianz PSD-PNL sei „gegenwärtig stärker denn je“, sagte Ciolacu in einer Talkshow.



Der Premierminister zeigte sich des Weiteren überzeugt, dass seine Partei bei der auf den 9. Juni vorgezogenen Kommunalwahl die meisten Bürgermeistermeister-, vor allem in Munizipien, sowie die meisten Kreisratschef-Ämter gewinnen wird. Der Entschluss, von ihrem umstrittenen Spitzenkandidaten Cătălin Cîrstoiu abzusehen und stattdessen Gabriela Firea Pandele (PSD) und Sebastian Burduja in die Bukarester Oberbürgermeisterwahl ziehen zu lassen sei weitgehend auch darauf zurückzuführen gewesen, dass PSD und PNL die Wählerschaft der beiden Koalitionsparteien habe „maximieren“ wollen, erläuterte Ciolacu. Sowohl Firea als auch Burduja seien entschlossen, einen „konstruktiven Wahlkampf“ zu führen und von Frontalattacken aufeinander abzusehen, fügte der PSD-Chef hinzu.