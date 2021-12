Ciolacu will nationales Energieunternehmen

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Sonntagabend beim Fernsehsender Antena 3 erklärt, dass Rumänien über ein „nationales Unternehmen“ die „Energieunabhängigkeit“ binnen drei bis fünf Jahren anstreben sollte. Besagtes Unternehmen sollte Ciolacu zufolge Energie sowohl aus grünen Quellen, als auch aus Atomkraft, Kohle und Gas gewinnen. Die europäische Aufbau- und Resilienzfazilität sieht eigentlich einen ökologischen Energiewandel vor, die rumänische Regierung hatte im Mai 2021 in einem Schreiben an die EU-Kommission zu den Vorhaben im Rahmen des Nationalen Plans das Zieldatum 2032 für den Kohleausstieg genannt.