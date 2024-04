Cîrstoiu angeschlagen, bleibt aber im Rennen

Bukarest (ADZ) – Die Regierungskoalition lässt ihren Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters der Hauptstadt, Cătălin Cîrstoiu, nicht fallen. Nach einer stundenlangen Aussprache der beiden Parteien am Montag hieß es, dass die Aufstellung Cîrstoius in einer Woche erfolgen werde. Laut Insiderquellen habe der Arzt und Manager der Universitätsnotfallklinik SUUB zeitweilig auf der Abschusslinie gestanden, da er erstens schlecht in Umfragen abschneide und zweitens wegen der mutmaßlichen Mitarbeit in Privatkliniken möglicherweise unvereinbar mit dem Amts des SUUB-Chefs sei. Letzterer Vorwurf ist auch Gegenstand einer Anzeige durch den USR-Abgeordneten Emanuel Ungureanu, der Cîrstoiu zudem wegen Korruption angezeigt hat – er habe sein Amt missbraucht, um seine Ehefrau Monica im selben Krankenhaus zur Abteilungsleiterin zu befördern.



Letztendlich sei für PSD und PNL keine bessere Lösung in Sicht gewesen. Von der Unterstützung des Bürgermeisters des 5. Bezirks, Cristian Popescu Piedone, als Alternative wurde ebenfalls abgesehen, nachdem PSD-Chef Marcel Ciolacu erklärt hatte, dass er zwar Respekt für Piedone habe, dieser jedoch nicht geeignet für das Amt sei.