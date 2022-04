Ciucă, Ciolacu und Aurescu: Blitzbesuch in der Ukraine

Kiew/Bukarest (ADZ) – Premierminister Nicolae Ciucă (PNL), Kammerpräsident Marcel Ciolacu (PSD) und Außenminister Bogdan Aurescu (PNL) haben der kriegsgebeutelten Ukraine am Dienstag einen Blitzbesuch abgestattet. Auf dem Programm der drei Amtsträger standen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Regierungschef Denys Schmyhal und Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk sowie Besuche der zerstörten Städte Irpin und Borodjanka. Die Gespräche hätten u.a. weitere Möglichkeiten zur Unterstützung des Nachbarlandes angesichts des bereits seit zwei Monaten währenden russischen Angriffskriegs, die sich zuspitzende Lage in dem von der Moldau abtrünnigen Gebiet Transnistrien, aber auch die von der Ukraine erhofften Beitrittsperspektiven zur EU sowie den Wiederaufbau des Landes visiert, teilte die Regierung in Bukarest anschließend in einer Presseaussendung mit.

Ursprünglich hatte es geheißen, die beiden Parlamentspräsidenten Florin Cîțu und Marcel Ciolacu würden die Ukraine gemeinsam am 27. April besuchen. Wie PNL-Vize Rareș Bogdan am Abend mitteilte, wollte Cîțu planmäßig am Mittwoch in die Ukraine reisen – allerdings allein.