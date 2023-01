Ciucă: EU-Gelder 2022 besser verwertet als je zuvor

Bukarest (ADZ) - Premierminister Nicolae Ciucă hat zu Beginn des neuen Jahres erklärt, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union Rumänien zu mehr Wachstum und Entwicklung verhelfe sowie die Überwindung derzeitiger Krisen ermöglicht. In der auf der Facebook-Seite der Regierung veröffentlichten Mitteilung hob der Premier die „Verwertung von EU-Fonds“ hervor, welche seiner Ansicht nach im Jahr 2022 besser als je zuvor abgelaufen sei. In Kürze solle eine zweite dem Wiederaufbau- und Resilienzplan zugehörige Tranche ausgezahlt werden, wodurch über diese Finanzierungslinie innerhalb eines Jahres 9,2 Milliarden Euro abgerufen werden.