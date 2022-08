Ciucă: Lohnerhöhungen gemäß Mitteln

Bukarest (ADZ) - Premier Nicolae Ciucă (PNL) hat am Freitagmorgen zu Beginn der Regierungssitzung Lohnsteigerungen im öffentlich Bereich „in Übereinstimmung mit verfügbaren Haushaltsmitteln“ angekündigt (Beschlussfassung nach ADZ-Redaktionsschluss). Diese seien nach Absprachen mit Sozialpartnern und Diskussionen auf Koalitionsebene getroffen worden, so der Premier. Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) gab seinerseits an, dass die Lohnerhöhungen ein Viertel der Steigerungen, die „laut Gesetz 153 für 2022“ erreicht werden sollten, betragen.