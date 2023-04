Ciucă: Rochade nach orthodoxem Christi-Himmelfahrts-Fest

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben von Noch-Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) soll die anstehende Rochade an der Spitze der Kabinetts und etlicher Schlüsselministerien pünktlich bzw. ohne nennenswerten Aufschub durchgezogen werden. Eine Vertagung des Wechsels an der Regierungsspitze sei „kein Thema“ und auf Koalitionsebene „zu keinem Zeitpunkt ins Auge gefasst“ worden, sagte Ciucă den Medien, nachdem PSD-Vize Dragoș Benea jüngst verlautbart hatte, dass die Rochade aller Wahrscheinlichkeit nach erst im Juli steigen werde.



Dem Regierungs- und Liberalenchef zufolge dürfte der Wechsel zwar nicht, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, just am 25. Mai bzw. zum diesjährigen orthodoxen Christi Himmelfahrtsfest steigen, sondern erst „kurz darauf“ – alles im allem werde man sich jedoch an den im Koalitionsvertrag verankerten Fahrplan halten.



Ciucă bestätigte zudem, dass PSD und PNL zurzeit auf Hochtouren in puncto Verteilung der Portefeuilles verhandeln und dabei „ein-zwei Ministerien“ im Fokus stünden – davon abgesehen rechne er jedoch mit einer eher problemlosen Rochade. Beide Koalitionspartner hätten „ausschließlich zu gewinnen“, wenn diese möglichst reibungslos durchgezogen werde, und „bloß zu verlieren“, sollten sich die Gemüter erhitzen, so der Noch-Premier.



Bezüglich der anhaltenden Vorwürfe, dass die PNL durch ihre Koalition mit dem langjährigen politischen Widersacher PSD de facto Verrat an der eigenen Wählerschaft begangen hat, weswegen die Liberalen nun Gefahr laufen, bei den vier Urnengängen im Superwahljahr 2024 von den Wählern hart abgestraft zu werden, sagte der PNL-Chef, dass seine Partei damals „keine andere Option“ gehabt und die aktuelle Koalitionsformel immerhin gute Aussichten habe, auch nach 2024 fortgesetzt zu werden.