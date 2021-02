Corona: B.1.1.7 Mutante in Städten bereits dominant

Bukarest (ADZ) – Die als hochansteckend geltende britische Mutante des neuartigen Coronavirus breitet sich in Rumänien weiter rasant aus. Wie die Klinik-Kette MedLife, die gegenwärtig die Erbgut-Entschlüsselung eines Großteils der landesweit entnommenen Proben vornimmt, am Donnerstag mitteilte, ist die britische Mutation „vor allem in Großstädten bereits dominant“; man rechne mit ihrer zunehmenden Ausbreitung „in den kommenden drei bis fünf Wochen“. Die südafrikanische oder brasilianische Corona-Mutante sei indes anhand der bisher sequenzierten Proben nicht nachgewiesen worden, stellte MedLife in einer Presseerklärung klar.