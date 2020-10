Corona-Entwarnung für Orban und Nicușor Dan

Bukarest (ADZ) - Corona-Schreck für Regierungschef Ludovic Orban, Gesundheitsminister Nelu Tătaru (beide PNL) und den gewählten Oberbürgermeister der Hauptstadt, Nicușor Dan (parteifrei): Alle drei mussten am Montag wegen des Verdachts auf eine mögliche Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus sämtliche Termine absagen und sich umgehend testen lassen, nachdem bekannt wurde, dass der Talkshowmaster Silviu Mănăstire vom Sender B1TV positiv getestet worden ist. Sowohl der Premier als auch der Gesundheitsminister und der gewählte Oberbürgermeister von Bukarest waren letzte Woche zu Gast bei Mănăstires Talkshow gewesen.



Die Entwarnung für Orban, Tătaru und Nicușor Dan kam am Abend: Der PCR-Test fiel bei allen dreien negativ aus. Der Premier teilte nichtsdestotrotz mit, sich Donnerstag nochmals testen lassen und bis dahin weiter absondern zu wollen. Ähnliches verlautete auch der gewählte Oberbürgermeister – er werde seinen Test Freitag wiederholen und bleibe bis dahin in der Isolation. Sowohl Ludovic Orban als auch Nicușor Dan hoben hervor, dass ihre Absonderung selbst auferlegt ist. Beide Politiker sind nach eigenen Angaben völlig symptomfrei.