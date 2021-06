Corona: Erster Todesfall wegen Delta-Variante

Bukarest (ADZ) - Die in Indien erstmals aufgetretene und be-sonders ansteckende Delta-Mutante des Coronavirus breitet sich auch in Rumänien aus. Wie der Koordinator der nationalen Impfstrategie, Valeriu Gheorghiță, am Donnerstag mitteilte, wurde hier-zulande bereits ein erstes, mit der Delta-Variante infiziertes Todesopfer verzeichnet – es handele sich um eine 72-jährige ungeimpfte Frau aus Argeș.

Dem Militärarzt zufolge wurden bislang hierzulande nach Genom-Sequenzierungen insgesamt 44 Infektionen mit der Delta-Variante bestätigt, besorgniserregend sei dabei vor allem, dass es sich „nicht um Import-Fälle“ handele. Nach Meinung der rumänischen Virologen könnte die neue, hochansteckende Corona-Mutante „bis Ende August“ durchaus auch hierzulande dominant werden, fügte Gheorghiță hinzu.

Vor diesem Hintergrund hob der Impfplan-Koordinator hervor, dass der Impfschutz nach wie vor der beste Weg zur Eindämmung der Epidemie sei und die Menschen sich impfen lassen sollten, „selbst wenn die epidemiologische Situation aktuell eine gute ist“. In Großbritannien breite sich die Delta-Variante laut Statistiken zurzeit rasant vor allem in den Reihen ungeimpfter Personen aus, so der Arzt.