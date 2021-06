Corona-Impfdosen werden gespendet und verkauft

Bukarest (ADZ) – Aufgrund der stark nachlassenden Nachfrage nach Corona-Impfungen in der Bevölkerung hat die Regierung am Mittwoch per Eilerlass beschlossen, dass bereits vorhandene Impfdosen in Zukunft an andere Länder verkauft werden können – darüber informierte das Gesundheitsministerium unter Ministerin Ioana Mihăilă per Pressemitteilung. „Das Gesundheitsministerium wird Verkaufsverträge gemäß den spezifischen Bestimmungen der zwischen der Europäischen Kommission und den Herstellern geschlossenen Vorabkaufverträge abschließen“, heißt es darin.



Nachdem nach Angaben des Nationalen Koordinationskomitees für Impfungen gegen Covid-19 (CNCAV) bereits am vergangenen Freitag 400.000 Impfdosen als Spenden in die Republik Moldau geschickt wurden, werden nun auch die Ukraine 100.800 Dosen und Serbien 50.400 Dosen aus rumänischen Beständen als humanitäre Hilfsmittel erhalten, erklärte am Mittwoch Monica Althamer, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium.