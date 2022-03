Corona: Trend steigend

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) hat am Wochenende wegen der erneut steigenden Corona-Neuinfektionen gewarnt: Wie in vielen anderen EU-Staaten sei der Trend auch hierzulande steigend. Zwar bleibe die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Hospitälern behandelt werden müssen, verhältnismäßig niedrig, doch müsse die Lage streng monitort werden, einschließlich durch „mehr Tests“, so Rafila. Die Bürger ersuchte der Minister eindringlich, Vorbeugemaßnahmen wie etwa die Schutzmaske nicht in den Wind zu schlagen.