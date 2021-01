Covid-19: 116 Todesopfer binnen 24 Stunden

Bukarest (ADZ) - Vergangenen Samstag waren 50 Todesopfer mit einer Corona-Infektion gemeldet worden – so wenige wie seit Anfang Oktober nicht mehr. Am Mittwoch stieg diese Zahl mit 116 wieder auf über 100 Tote binnen 24 Stunden. 45 zuvor positiv getestete Frauen und 71 Männer verstarben, unter den Opfern war eine Person zwischen 30 und 39, zwei zwischen 40 und 49, 14 zwischen 50 und 59, 32 zwischen 60 und 69 , 35 zwischen 70 und 79 und 32 über 80 Jahre alt.

Die Anzahl der registrierten Neuinfektionen betrug am Mittwoch 3000 (32.794 Tests / 9,14 Prozent positiv). Die Anzahl der Infizierten in den Spitälern sank weiter auf 8240, die Anzahl der Patienten auf den Intensivstationen stieg minimal auf 1054.



Bukarest befindet sich seit Mittwoch mit 2,96 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen erstmals seit Mitte Oktober nicht mehr im „roten Szenarium“, eine Inzidenzrate über drei weisen dagegen weiterhin Temesch/Timiș (4,7), Klausenburg/Cluj (3,49) und Ilfov (3,48) auf.