Covid-19: 1232 neue Fälle und 436 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) - Von Montag auf Dienstag wurden 1232 Neuinfektionen registriert, bei 20.581 durchgeführten Tests (5,99 Prozent positiv). 256 Patienten wurden als geheilt entlassen, 48 sind verstorben. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 19.619, davon werden 7771 in Krankenhäusern behandelt, 436 auf Intensivstationen.



Laut Wochenbericht vom 27. Juli bis 2. August lagen die Hotspots in Bukarest (927 Fälle), Argeș (731) und Prahova (566); über 200 Fälle pro Woche verzeichneten auch die Kreise Bacău, Bihor, Brăila, Kronstadt/Brașov, Buzău, Klausenburg/Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Jassy/Iași, Neamț und Timiș. Den Rekord der Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden hält Bukarest mit 158 Fällen. Derzeit befinden sich 5322 Infizierte in häuslicher, 4561 in institutionalisierter Isolation. Seit Beginn der Pandemie zählt Rumänien 55.241 Fälle, 28.006 gelten als geheilt, 5136 wurden als asymptomatisch nach 10 Tagen entlassen, 2480 sind verstorben.