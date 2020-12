Covid-19: 1280 Patienten auf Intensivstationen

Bukarest (ADZ) - Während am Samstag noch 32.445 Tests durchgeführt wurden, von denen 8062 bzw. 24,88 Prozent positiv waren, wurden am Sonntag nur noch 17.556 Tests durchgeführt, davon waren 5231 bzw. 29,8 Prozent positiv. Am Montag wurden 8791 Personen getestet, 3660 bzw. 41,6 Prozent waren positiv.



Am Samstag und Sonntag verstarben je 134 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Am Montag waren es 127, 79 Männer und 48 Frauen, davon 118 mit Vorerkrankungen. Am Montag waren 12.762 Patienten in Krankenhäuser interniert, 1280 mussten intensivmedizinisch behandelt werden.



Laut Angaben des Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) senken sich zwar die Inzidenzzahlen in den am stärksten betroffenen Kreisen bislang kaum: Ilfov verzeichnete 7,32 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen, Konstanza 7,21 und Bukarest 6,34. Dafür ist die Anzahl der Kreise, deren Inzidenzahl unter drei gesunken ist, auf 17 gestiegen.