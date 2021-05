Covid-19: 230 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Am Montagmittag wurden landesweit 230 Neuinfektionen gemeldet (10.847 Tests/2,12 Prozent positiv). Zum Vergleich: Während des Höhepunkts der Epidemie, an einem Montag, dem 16. November 2020, wurden anhand von 11.266 Tests 4931 Neuinfektionen nachgewiesen, damit waren 43,77 Prozent der Ergebnisse positiv. 3585 positiv getestete Patienten werden derzeit in den Spitälern behandelt, davon 580 auf den Intensivstationen. Am Montag wurden 36 Todesfälle nach einer Infizierung mit SARS-CoV-2 gemeldet, am Sonntag 56, am Samstag 59.