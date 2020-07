Covid-19: 3508 Infektionen über das Wochenende

Bukarest (ADZ) - Von Freitagmittag auf Montagmittag wurden 3508 Neuinfektionen gezählt. 1104 entfallen davon auf die letzten 24 Stunden, 151 wurden im selben Zeitraum als geheilt entlassen, 19 starben. 353 Patienten befinden sich in Intensivtherapie. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle beträgt 14.462. Suceava führt die Liste der Kreise mit 6,95 Prozent Infizierten pro 1000 Einwohnern an, gefolgt von Kronstadt/Brașov mit 5,1 Prozent und Vrancea mit 4,6 Prozent. Hotspots für Neuinfektionen waren am Sonntag Argeș mit 105 neuen Fällen am Tag, Prahova mit 80 und Mehedinți mit 68.



Von Freitagmittag auf Montagmittag wurden 56 Todesopfer verzeichnet. Die Sterberate unter allen mit Covid-19 Infizierten liegt aktuell bei 4,88 Prozent. Die Zahl der Toten pro Tag, über die letzten 7 Tagen gemittelt, betrug 23, über den ganzen letzten Monat gemittelt waren es 20,3. Über die gesamte Zeit seit dem ersten Covid-Toten am 22. März starben täglich 17,2 Menschen, insgesamt 2206.