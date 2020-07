Covid-19: 420 neue Infektionsfälle

Bukarest (ADZ) - Von Donnerstag auf Freitag wurden 420 neue Fälle von Covid-19 registriert. Insgesamt gibt es 6913 aktive Fälle. Gestorben sind in den letzten 24 Stunden 21 Personen – 12 Männer und 9 Frauen –, alle über 50 Jahre und mit Begleiterkrankungen. 182 Personen wurden als geheilt oder symptomlos entlassen. In Intensivtherapie befinden sich 224 Patienten. Im obigen Zeitraum tätigten 457 Personen den Notruf 112 und 1396 Bürger informierten sich auf der Telverde-Linie 0800 800 358 über die Gefahren der Ansteckung.

In Quarantäne befinden sich 741 Personen, in häuslicher Isolation 58.991. Landesweit beträgt die Zahl der Fälle seit Beginn der Epidemie 28.166. Davon wurden bereits 20.432 aus den Spitälern entlassen, 19.545 als geheilt und 887 als symptomfrei. Die Bilanz der Toten beträgt 1708. 4995 rumänische Bürger haben sich im Ausland infiziert, davon die meisten in Deutschland (2275), Italien (1885) und Spanien (561). 122 sind gestorben, 72 gelten als geheilt, davon allein 50 in Deutschland.