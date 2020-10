Covid-19: 6 Kreise melden eine Inzidenzrate über 3

Bukarest (ADZ) - Eine Inzidenzrate von über 3 (berechnet als Anzahl der Neuinfektionen pro 1000 Einwohnern in zwei Wochen) erreichten laut Angaben des Krisenstabs am Montag die Kreise Alba (3,75), Bukarest (3,51), Cluj (3,51), Harghita (3,33), Sălaj (3,16) und Temesch/Timiș (3,02). Die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldeten Bukarest (520), Temesch (263), Cluj (199) und Maramuresch (181).



Am Samstag waren 4761 von 33.843 Tests (14,07 Prozent) positiv, am Sonntag 3855 von 19.346 Tests (19,93 Prozent). Am Montag wurden nur 8709 Tests durchgeführt, was zu einem Ergebnis von 2844 entdeckten Neuinfektionen (32,66 Prozent) führte. Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Verstorbenen stieg am Montag auf 6470 Personen.



Unter den im Ausland lebenden rumänischen Staatsbürgern wurden insgesamt 6851 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert – die meisten in Deutschland (3017), Italien (1934) und Spanien (1253). 126 Personen unter ihnen verstarben bislang.