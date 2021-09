Covid-19: 96,8 Prozent der Verstorbenen ungeimpft

Bukarest (ADZ) – Von den 115 Personen, die in der Vorwoche (23. bis 29. August) nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben sind, waren 96,8 Prozent nicht geimpft, weitere 2,4 Prozent hatten erst eine Impfdosis erhalten. 33 Prozent der Opfer wurden in Bukarest sowie den Kreisen Dolj, Bistrița-Năsăud, Jassy/Iași und Neamț gemeldet.



Im selben Zeitraum wurden mit 242.516 so viele Tests wie in keiner Woche seit Ausbruch der Pandemie durchgeführt. 39,2 Prozent aller dabei nachgewiesenen Infektionen traten in Bukarest, Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Ilfov und Konstanza auf, wobei zu 82,9 Prozent ungeimpfte Personen von Infektionen betroffen waren.



322 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten befinden sich derzeit auf den Intensivstationen der Spitäler, insgesamt werden 2642 positiv getestete Personen stationär behandelt. Am Donnerstag wurden 1470 Neuinfektionen registriert, 3,61 Prozent der 40.677 Tests waren positiv. 26 weitere Tote wurden gemeldet.