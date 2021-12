Covid-19: Anzahl bekannter Omikron-Fälle steigt auf 16

Bukarest (ADZ) – Bei einer Person aus dem Kreis Bihor wurde eine Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus festgestellt. Die 39-Jährige ist geimpft, ihr Gesundheitszustand ist bislang nicht beunruhigend. Sie ist kürzlich von einer Reise zurückgekehrt, es sind aber auch bereits Fälle von Übertragungen im Land bekannt.



Am Mittwoch wurden 851 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. In den Spitälern waren 2830 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten, 62 von ihnen minderjährig. Auf den Intensivstationen wurden 491 Covid-Patienten behandelt.



In der Vorwoche (13. bis 19. Dezember) wurden insgesamt 5056 Infektionen nachgewiesen (265.021 Tests/1,91 Prozent positiv). 394 infizierte Menschen verstarben im selben Zeitraum, 106 vorher Verstorbene wurden nachgemeldet. Am Mittwoch wurden 44 Covid-Opfer gezählt, 18 wurden nachgemeldet. Seit dem 7. Dezember bewegt sich die Anzahl der Verstorbenen pro Tag im zweistelligen Bereich.