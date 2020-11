Covid-19: Anzahl der Todesopfer übersteigt 8000

Bukarest (ADZ) – Am Wochenende verstarben 216, am Montag 130 mit dem Coronavirus infizierte Patienten – damit stieg die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 8009. Eines der am Montag gemeldeten Opfer war unter neun Jahre alt, außer dreien wiesen alle Vorerkrankungen auf.



Am Samstag wurden mithilfe von 36.848 Tests 9937 Neuinfektionen festgestellt (26,97 Prozent positiv), am Sonntag wiesen 21.552 Tests 6752 positive Ergebnisse auf (31,33 Prozent). Am Montag, als nur 11.445 Tests durchgeführt wurden, wurden 3240 Neuinfektionen nachgewiesen (28,31 Prozent positiv).



Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 306.991 Personen positiv getestet, 206.793 von ihnen wurden als wieder genesen erklärt. Von den derzeit Erkrankten bedurften bis Montag 12.688 stationärer, 1076 intensivmedizinischer Behandlung. Laut Angaben des Krisenstabs wiesen die Kreise Hermannstadt/Sibiu, Sălaj, Klausenburg/Cluj und Temesch/Timiș eine Inzidenzrate über sechs (Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen) auf.