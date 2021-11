Covid-19: Bald Impfung für Kinder ab 5

Bukarest (ADZ) – Der Pfizer-Impfstoff für Kinder von 5 bis 11 Jahren wird von der Europäischen Medikamentenagentur diesen Freitag zugelassen, so Valeriu Gheorghiță auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Mit der Schaffung einer Infrastruktur speziell für die Kinderimpfung wurde bereits begonnen, 45 Praxen und 135 Impfzentren seien derzeit vorgesehen. Trotz fallender Tendenz der Fallzahlen – am Dienstag wurden 2736 Neufälle und 273 Tote gemeldet – mahnt er zur Vorbereitung auf die 5. Welle, die Mitte Januar einsetzen könnte.