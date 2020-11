Covid-19: Bedarf an Intensivbetten steigt weiter

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag bedurften 1226 mit dem Coronavirus infizierte Patienten intensivstationärer Behandlung, insgesamt befanden sich 13.248 Covid-Erkrankte in den Spitälern. Eine von 59 aller bisher infizierten Personen ist beruflich im medizinischen Bereich tätig.



Binnen 24 Stunden wurden zuletzt 9005 Neuinfektionen gemeldet (36.891 Tests/24,41 Prozent positiv). Laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) liegt die Inzidenzrate landesweit derzeit bei 5,96 Fällen je 1000 Einwohnern in 14 Tagen.



Am Donnerstag verstarben 171 infizierte Personen, laut Europäischem Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beträgt die Mortalitätsrate in Rumänien derzeit 11.3 Todesfälle je 100.000 Einwohner in 14 Tagen – am höchsten ist sie in Tschechien (20,4), Belgien (20,1) und Bulgarien (19,6, Stand 25. November).



131.765 Personen befanden sich gestern landesweit in häuslicher oder institutioneller Quarantäne bzw. Isolation.