Covid-19-Bilanz: bisher 15 Krankheitsfälle

Bukarest (ADZ) - Bisher gibt es in Rumänien 15 bestätigte Fälle von Covid-19. Fünf davon wurden bereits als geheilt entlassen. Allein am Wochenende wurden sechs neue Fälle gemeldet: Im Kreis Olt erkrankte ein 51-Jähriger, der im selben Bus aus Italien zurückgekehrt war wie der 71-jährige Patient aus Suceava. In Hunedoara sind ein 40-jähriger Rückkehrer aus Bergamo und eine 16-Jährige, die neben ihm im Flugzeug saß, infiziert. In Temeswar hat sich eine 15-Jährige, die dieselbe Bildungseinrichtung wie die beiden zuvor erkrankten Schüler besuchte, infiziert. In Bukarest infizierten sich ein 49-jähriger Mann, aus Rom zurückgekehrt, und eine 72-jährige Frau, die mit diesem in engem Kontakt stand; ein weiterer Verdachtsfall hatte sich am Montagmorgen nicht bestätigt. In Muresch ist eine 70-Jährige infiziert, die seit 6. März in häuslicher Isolation war. Die aktuell Infizierten befinden sich in medizinischer Behandlung in Temeswar/Timișoara, Klausenburg/Cluj-Napoca, Jassy/Iași, Craiova und Bukarest. Derzeit befinden sich landesweit 11 Personen in institutionalisierter Quarantäne und 12.877 in häuslicher Isolation unter medizinischer Überwachung.