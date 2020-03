Covid-19-Bilanz: Zwei neue Fälle, insgesamt 17

Bukarest (ADZ) - Zwei weitere Fälle von Covid-19 wurden am Montag bestätigt. Es handelt sich um eine 72-jährige Frau in Buzău, die aus Rimini zurückgekehrt war, und einen 60-jährigen Mann in Bukarest, der wegen atypischen Symptomen zunächst in eine offene Abteilung interniert wurde. Der Mann gab an, nicht gereist zu sein. Die Gesamtzahl der Fälle in Rumänien beträgt damit 17. Am Montag befanden sich 27 Personen in institutionalisierter Quarantäne und über 11.000 in heimischer Isolation.



Das widerrechtliche Verlassen der auferlegten Isolation kann mit hohen Geldstrafen geahndet werden. Derzeit laufen 18 Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Bekämpfungsmaßnahmen der Epidemie. Zuletzt wurden am Montag vier Italien-Rückkehrer im Kreis Alba mit je 20.000 Lei Strafe belegt, weil sie gegen die häusliche Isolation verstoßen hatten.



Für Bukarest verhängte Oberbürgermeisterin Gabriela Firea bis zum 31. März folgende Maßnahmen: Alle Aufführungen in den vom Rathaus verwalteten Theatern sind eingestellt, ebenso alle Konzerte, Kultur- und Sportveranstaltungen; die Desinfektionen in öffentlichen Verkehrsmitteln werden intensiviert.