Covid-19: Delta-Variante in Pitești bereits verbreitet

Bukarest (ADZ) – Die hochinfektiöse Delta-Variante von SARS-CoV-2 wird in Pitești und Umgebung bereits kommunitär verbreitet, warnt das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit (INSP). Für eine landesweite kommunitäre Verbreitung gäbe es noch keine Hinweise. Bisher stellten sich von 2307 sequenzierten Proben 1628 als besorgniserregende Varianten heraus. Derzeit dominiert noch die „britische“ Alpha-Variante, die 3-4 Sekundärfälle auslöst. 57 Proben bestätigen die „indische“ Delta-Variante mit einer Infektionsrate von 6-7. Letztere soll Hochrechnungen zufolge bis Ende August für 90 Prozent der Fälle in der EU verantwortlich sein. Als Superspreader-Event gilt die Fußball-Europameisterschaft: Hunderte Fans seien infiziert aus London und Sankt Petersburg nach Europa zurückgekommen, so WHO-Chef Hans Kluge. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer kritisierte die Zulassung von 60.000 Fans in den Stadien zum Semifinale und Finale in Budapest und Wembley als „verantwortungslos“.