Covid-19: Erneut über 2000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Heute wurden 2086 Neuinfektionen (25.797 Tests/8,09 Prozent positiv) registriert, die meisten davon in Bukarest (301), Jassy/Iași (133) und Konstanza (122). Die meisten neuen Fälle innerhalb der vergangenen beiden Wochen verzeichneten Bukarest (3452 Neuinfektionen), Jassy (1114) und Bacău (872).



Betrachtet man die Infektionszahlen in Relation zur Bevölkerung, so wurden in den letzten 14 Tagen landesweit 95 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner entdeckt; die höchsten Werte verzeichnet hier ebenfalls Bukarest (160), gefolgt von Vâlcea (138) und Ilfov (132); die niedrigsten Argeș (33), Vrancea (43) und Botoșani (44).



37.512 Personen befinden sich in häuslicher bzw. institutioneller Quarantäne oder Isolation. 7617 Patienten werden in den Krankenhäusern, 557 in den Intensivstationen behandelt – wieder ein neuer Höchstwert. 1518 positiv Getestete wurden in den letzten 24 Stunden für genesen erklärt, 37 mit dem Coronavirus infizierte Patienten verstarben.