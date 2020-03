Covid-19: Erste zwei Todesfälle in Rumänien

Bukarest (ADZ) – Die Covid-19 Epidemie hat die ersten beiden Todesfälle in Rumänien verursacht. Es handelt sich um einen 67-jährigen Patienten in Craiova, der auch an einer fortgeschrittenen Krebskrankheit gelitten hatte, sowie einen 74-Jährigen der im Bukarester Infektionskrankenhaus Victor Babeș verstorben ist. Letzterer war entsprechend einer Mitteilung des Krisenstabs ebenfalls chronisch erkrankt. Bisher waren schon acht rumänische an Covid-19 erkrankte Staatsbürger in anderen Ländern gestorben.



Innerhalb von 48 Stunden ist die Zahl der Fälle von 308 am Freitag auf 433 Sonntagmittag gestiegen, in den letzten 24 Stunden gab es 66 Neuerkrankungen. 64 Personen gelten als geheilt, 4803 befinden sich in Quarantäne und 65.799 in häuslicher Isolation. Die Behörden kündigten an 9967 Tests durchgeführt zu haben.



Seit Freitag teilen die Behörden die Zahl der Covid-19-Erkrankungen nicht mehr nach Landkreisen aufgeteilt mit. Für die Nachrichtenseite hotnews.ro gab der Krisenstab an, dass die nach Landkreisen aufgeteilt Berichterstattung zu den Erkrankungen nicht den tatsächlichen Aufenthalt der positiv getesteten Personen wiedergeben würde – es werde lediglich der gemeldete Wohnsitz in Betracht gezogen – und es bestehe das Risiko Verwirrung und Stigmatisierung zu stiften.