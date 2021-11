Covid-19: Fallzahlen nehmen weiter ab

Bukarest (ADZ) – Die abnehmende Tendenz bei den täglichen Neuinfektionen setzte sich über das Wochenende fort: Am Samstag wurden 12.106, am Sonntag 7424 neue Corona-Fälle gemeldet, am Montag 6993 – da allerdings viele Labore am Wochenende nicht tätig sind, liegen die Zahlen für Montag und Sonntag immer unter dem Wochenschnitt. 789 mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen starben am Wochenende, zusätzlich wurden 52 vorher Verstorbene nachgetragen. Am Montag wurden 311 Tote gezählt, elf Todesfälle wurden nachgetragen.