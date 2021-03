Covid-19: Fast 40 Prozent der Fälle in fünf Kreisen

Bukarest (ADZ) – In der Woche vom 22. bis 28. Februar wurden laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) 39,7 Prozent aller Neuinfektionen in Bukarest sowie den Kreisen Temesch/Timiş, Klausenburg/Cluj, Kronstadt/Braşov und Ilfov registriert. Von Dienstag auf Mittwoch meldeten – in absoluten Zahlen – die meisten Fälle die Ballungszentren Bukarest (707), Temesch (415) und Klausenburg (309).



Mittlerweile befindet sich auch Kronstadt mit einer Inzidenzrate von 3,04 Neuinfektionen je 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen im „roten Szenario“ – wie bereits Temesch (5,24), Klausenburg (3,42) sowie Ilfov und Maramuresch (beide 3,04).

Seit Ausbruch der Pandemie betraf einer von 62 Fällen eine Person aus dem medizinischen Personal.



Am Mittwoch wurden landesweit 4278 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet (35.091 Tests / 12,19 Prozent positiv), im gleichen Zeitraum verstarben 77 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus.