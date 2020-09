Covid-19: Fast 60 Prozent der Todesopfer männlich

Bukarest (ADZ) - Bei 21.330 Tests wurden am Dienstag 1470 Neuinfektionen festgestellt (6,89 Prozent positiv), 551 zuvor positiv getestete Personen befanden sich auf den Intensivstationen. 30 Männer und 14 Frauen starben gestern nach einer Infektion mit dem Coronavirus – insgesamt sind laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) zwar nur 46,5 Prozent der Infizierten männlichen Geschlechts, aber 59,9 Prozent der Verstorbenen. Von den insgesamt 4792 Todesopfern waren 34 Personen beruflich im medizinischen Bereich tätig.



Laut Angaben des INSP in der Woche vom 21. bis 27. September wurden 34,3 Prozent aller Fälle in Bukarest, Jassy/Iaşi, Bacău, Konstanza und Kronstadt/Braşov registriert. 31 Prozent aller Todesopfer meldeten Bukarest, Prahova, Arad, Bihor und Jassy. In 15 Landkreisen (Vorwoche: elf) sowie der Hauptstadt wurde eine kumulierte Fallzahl von über 100 je 100.000 Einwohnern angegeben, der landesweite Wert beträgt 91.