Covid-19: Fast 700 Strafen am Wochenende

Bukarest (ADZ) - Von Freitag bis Montag sind 39 Menschen an Covid-19 verstorben, 891 Neuinfektionen wurden verzeichnet. Auf die letzten 24 Stunden dieses Zeitraums entfielen 246 Neuinfektionen und 11 Tote, nur sieben litten an Begleiterkrankungen. Es handelt sich um sechs Männer und fünf Frauen, davon zwei zwischen 40 und 49 Jahren, vier zwischen 50 und 59, einer zwischen 60 und 69, drei zwischen 70 und 79 und einer über 80. Die landesweite Gesamtzahl der Fälle beträgt 24.291 mit 5737 aktiven Fällen, 1523 Toten und 17.031 Geheilten. Nach wie vor führen der Kreis Suceava (3920) , Bukarest (2740) und der Kreis Kronstadt (1227) die Statistik an. 195 Patienten werden auf Intensivstationen behandelt.

71.895 Personen befinden sich in häuslicher Isolation, 1258 unter Quarantäne. Von Sonntag auf Montag wurden 698 Strafen im Wert von 250.450 Lei wegen Verletzung der Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Virus verhängt und in zwei Fällen Strafermittlungen eingeleitet.