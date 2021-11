Covid-19: Fünfte Welle schon im Januar?

Bukarest (ADZ) – Die 4. Welle hat rund 20.000 Menschenleben gekostet – vermeidbare Opfer, so Valeriu Gheorghiță am Sonntag in einer TV-Sendung. Geimpfte hätten ein 20-fach niedrigeres Sterberisiko, also hätten es nur 1000 Tote sein können. Trotz sinkender Fallzahlen warnt er: die 5. Welle könnte bereits im Januar anrollen. Für die hochansteckende Delta-Variante sei eine Impfrate von 80% nötig, derzeit liegt sie bei rund 47%.

Am Samstag, Sonntag und Montag wurden 2697, 1936 und 1550 Neuinfektionen sowie 214, 121 und 154 Tote gemeldet.